Exportações de aço e alumínio para os EUA devem cair 11,27%, diz Ipea

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou uma previsão preocupante para o setor de exportações brasileiras de aço e alumínio, apontando uma redução de 11,27% nas vendas para os Estados Unidos. Essa queda é atribuída à nova tarifa de 25% imposta sobre as importações desses produtos. Além disso, a produção nacional deve sofrer uma diminuição de 2,19%, enquanto as importações devem recuar em 1,09%. As exportações afetadas podem resultar em uma perda significativa de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, o que equivale a cerca de R$ 8,7 bilhões.

O mercado americano é crucial para o Brasil, representando mais de 10% do faturamento do setor de metais ferrosos, com a maioria das vendas concentradas em produtos semiacabados. Apesar do impacto nas exportações, o Ipea acredita que a repercussão no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil será mínima, com uma queda estimada de apenas 0,01%. Essa análise sugere que, embora as exportações sejam afetadas, a economia brasileira pode não sentir um impacto significativo a curto prazo.

O Ipea também enfatiza a importância de um diálogo com os Estados Unidos, sugerindo que o Brasil pode argumentar sobre o superávit que os EUA têm em relação ao comércio bilateral. No entanto, o instituto alerta para a necessidade de cautela, uma vez que possíveis represálias podem afetar produtos importados dos EUA, como fertilizantes e coque, que são essenciais para a agricultura e a indústria siderúrgica no Brasil.

Antes da análise do Ipea, outras entidades, como o Instituto Aço Brasil e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), já haviam destacado a relevância do diálogo para tentar reverter a decisão americana.

