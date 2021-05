Falha em linha de transmissão desliga turbinas de Belo Monte e deixa parte do país sem energia

Segundo a Aneel, problemas levaram a corte de carga no Sistema Interligado Nacional por cerca de 20 minutos

Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias Agência Nacional de Energia Elétrica notificou empresa responsável para prestar esclarecimentos



Uma falha na linha de transmissão do complexo Xingu/Estreito deixou parte do Brasil sem energia elétrica durante a manhã desta sexta-feira, 28. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), uma ocorrência no sistema de transmissão da usina de Belo Monte, no Pará, levou a um corte de carga no Sistema Interligado Nacional por cerca de 20 minutos. O órgão encaminhou um ofício à Belo Monte Transmissora de Energia (BMTE), responsável pela linha de transmissão, para prestar esclarecimentos. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que houve problemas na distribuição de energia e disse que a situação já foi solucionada. O órgão, no entanto, não afirmou a origem do problema e a extensão do apagão.

Em nota, a Aneel informou que a primeira ocorrência foi registrada às 11h06, com o desligamento do Polo 1 do Elo CC 800 kV Xingu/Estreito. “Esta primeira ocorrência teria provocado sobrecarga nos outros Polos do sistema de transmissão associado à UHE Belo Monte, sem maiores consequências para o Sistema Interligado”. Outro incidente foi registrado cerca de 20 minutos depois no Polo 2. “Esta segunda ocorrência teria provocado sobrecarga no Elo CC Xingu/Terminal Rio que levou à necessidade do desligamento de 6 unidades geradoras da UHE Belo Monte, o que acabou levando ao corte de carga”, informou a agência.