Fazenda prevê crescimento do PIB de 2025 puxado pelo agro

Secretaria de Política Econômica espera uma expansão total de 2,3% ao longo do ano; setor de serviços também deve apresentar um desempenho positivo

RAYLANDERSON FROTA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Ministério do Planejamento ressaltou que a atividade econômica em 2024 superou as expectativas iniciais



O Ministério da Fazenda projeta um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no início de 2025, com destaque para o setor agropecuário. A Secretaria de Política Econômica (SPE) estima em nota que a atividade agropecuária terá uma expansão significativa, na casa de dois dígitos, no primeiro trimestre do ano. Além disso, o setor de serviços também deve apresentar um desempenho positivo, impulsionado pelo aumento do salário mínimo e pelo crescimento das atividades ligadas à agropecuária. Contudo, a expectativa é que a contribuição do setor agropecuário para o crescimento do PIB comece a ser negativa a partir do segundo trimestre de 2025.

A SPE prevê uma expansão total de 2,3% para o PIB ao longo do ano. Em um esforço para controlar a inflação, que está acima da meta de 3%, o Banco Central elevou a taxa Selic para 13,25% ao ano, com uma nova alta prevista para março. No último trimestre de 2024, a economia brasileira cresceu apenas 0,2%, um resultado abaixo do esperado. Essa desaceleração foi influenciada negativamente pelos setores industrial e de serviços, especialmente nas áreas de informação, comunicação e serviços financeiros.

Apesar desse desempenho, o ano de 2024 fechou com um crescimento acumulado de 3,4%, impulsionado pelo fortalecimento do mercado de trabalho e do crédito. O consumo das famílias também apresentou um crescimento significativo, passando de 3,2% em 2023 para 4,8% em 2024. As importações, por sua vez, aumentaram em 14,7%. A SPE estima que haverá um efeito estatístico positivo de cerca de 0,5% para o PIB em 2025.

O Ministério do Planejamento ressaltou que a atividade econômica em 2024 superou as expectativas iniciais, com a ministra Simone Tebet destacando a necessidade de ações para combater a inflação, dada a surpreendente performance do PIB.

