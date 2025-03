Ministério da Fazenda estima crescimento de 2,3% do PIB em 2025

Pasta ainda projeta desaceleração da atividade econômica no segundo semestre do ano pela alta taxa de juros, com a Selic fixada em 13,25%

O Ministério da Fazenda divulgou nesta sexta-feira (7) a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2,3% para o ano de 2025, o que representa uma desaceleração em comparação aos 3,4% registrados em 2024. Essa redução é atribuída à alta taxa de juros, com a Selic fixada em 13,25%.

O consumo das famílias, que é responsável por 70% do PIB, teve um crescimento de 4,8% em 2024, mas apresentou uma queda de 1% no último trimestre, o que impactou negativamente o resultado anual. Além disso, a Fazenda alertou que a contribuição do setor agropecuário para o crescimento do PIB deverá se tornar negativa a partir do segundo trimestre de 2025. A expectativa é que o crescimento permaneça próximo da estabilidade, influenciado pela política monetária contracionista em vigor.

Por outro lado, o Ministério do Planejamento avaliou o desempenho do PIB de 2024 como positivo, ressaltando que o PIB per capita cresceu 3,0% em termos reais. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelos investimentos e pelo consumo das famílias, embora a queda no consumo no último trimestre tenha impactado o resultado final do PIB.

O crescimento de 2024 foi o mais significativo desde 2021, embora tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, que previa uma alta de 3,5%. A análise do desempenho econômico revela um cenário misto, com avanços em alguns setores, mas desafios persistentes que podem afetar o crescimento futuro.

