Ferramenta de trade automático possibilita lucros de R$ 5 mil por mês, em média; conheça

O Gradiente Linear Empiricus pode ser usado por qualquer investidor, do iniciante ao avançado

Canva Ferramenta da Empiricus atua como um robô, automatizando de forma parcial ou total as operações feitas diariamente



Que tal buscar ganhos médios de 5 mil reais, por mês, fazendo day trade? Calma que a ideia aqui não é afastar você, leitor, que nunca comprou ou vendeu ações na vida. Pelo contrário: a novidade que a Empiricus Research está trazendo é focada em ajudar qualquer brasileiro a buscar essa renda mensal sem precisar ser um expert na Bolsa. Estou falando aqui sobre o Gradiente Linear Empiricus: uma nova ferramenta que pretende facilitar a maneira como os investidores fazem day trade. Isso porque ela atua como um robô, automatizando de forma parcial ou total as operações feitas diariamente.

Ou seja: essa ferramenta é capaz de montar suas operações por você, de forma 100% racional, permitindo que você atue como um trader de sucesso mesmo tendo pouco tempo disponível na sua rotina. E o melhor: com o Gradiente Linear Empiricus, você tem a chance de obter lucros de 5, 10, 15 ou 20 mil reais por mês, podendo ser até mais, de acordo com o capital que você tiver disponível para operar. Tudo isso superando as principais dificuldades que os traders “comuns” costumam encontrar na atividade — e que podem ser resolvidas com o uso dessa ferramenta.

GRADIENTE LINEAR EMPIRICUS: TESTE A FERRAMENTA GRATUITAMENTE

Até R$ 2 mil de lucro em um dia? Entenda melhor

Essa é a segunda turma que Valério Klug, trader especialista em Gradiente Linear, abre em parceria com a Empiricus Research. Os primeiros alunos desse treinamento começaram a operar com orientação do especialista em agosto do ano passado. De lá para cá, os resultados não deixam mentir: com uso da ferramenta, é realmente possível buscar um lucro médio de 5 mil reais por mês sem precisar de muito tempo ou esforço.

Confira um exemplo abaixo:

Essa imagem mostra os ganhos obtidos em um dia por Raul F., aluno de Valério, com o Gradiente Linear Empiricus. Veja que o sistema gerou 11 operações para ele nesse dia, com lucro bruto de 2.112 reais nos trades vencedores e prejuízo de 60 reais nos perdedores. O resultado final foi um lucro de 2.052 reais no bolso. E com um detalhe: o Raul ganhou toda essa quantia operando por apenas uma hora e meia, das 9h até às 10h30 da manhã.

“Eu sempre fui um curioso com o mercado financeiro, mas fazendo operações sem pensar e sem saber o que estava fazendo, acumulei perdas superiores a 30 mil reais. Agora, com as aulas do Gradiente Linear, aprendi maneiras estatísticas e estruturadas de fazer essas operações. O acompanhamento na sala de operação todos os dias tem me feito tirar do mercado lucros superiores a 2 mil reais todos os dias e de maneira consistente”, conta Raul.

Agora veja um outro caso, um pouco mais “modesto”:

Neiron também foi aluno da primeira turma do treinamento. Com o Gradiente Linear Empiricus, ele conseguiu obter um ganho de 1.214 reais em apenas cinco dias úteis. No total de 36 operações feitas com ajuda do robô, ao longo da semana, apenas quatro tiveram perdas. É claro que ganhos passados não garantem lucros futuros. Mas isso mostra como essa ferramenta realmente tem a capacidade de potencializar os ganhos de qualquer brasileiro na Bolsa, mesmo aqueles que têm pouco dinheiro para começar, tornando o lucro médio de 5 mil reais por mês algo factível (e possível até de ser multiplicado, dependendo do seu capital).

BUSQUE ESSES LUCROS COM A FERRAMENTA QUE FACILITA O DAY TRADE

Veja como funciona o Gradiente Linear Empiricus

Talvez você esteja se perguntando como, afinal, essa ferramenta viabiliza ganhos tão relevantes na Bolsa até mesmo para quem nunca havia operado antes. Vou te explicar. De maneira simplificada, o Gradiente Linear representa uma metodologia que veio para curar as principais dores encontradas pelos traders durante suas atividades. Valério Klug explica que existem duas principais “portas de entrada” no day trade.

A primeira delas é a análise técnica, utilizada por muitos profissionais dessa área, mas que, infelizmente, tem muita subjetividade envolvida. Por isso, ela acaba “derrubando” muitos traders, nas palavras do especialista, e os que conseguem ganhar dinheiro com ela são minoria. A segunda “porta”, diz Valério, é a análise de fluxo. Aqui o problema é outro: a dificuldade. “Não é nada simples analisar fluxo. Muitas vezes, o volume se altera muito rápido em um curto espaço de tempo. Então a dificuldade se torna bastante grande”, explica. “Ou o trader fica muito bom nisso, ou dificilmente vai conseguir ganhar dinheiro.”

É por isso que o Gradiente Linear revoluciona a vida do trader: com um funcionamento racional, livre de qualquer análise subjetiva e parcial ou totalmente automatizado, ele diminui drasticamente a pressão psicológica, ao mesmo tempo que atenua as dificuldades que o day trade poderia apresentar. Trata-se de uma ferramenta simples e objetiva, com a qual você enxerga claramente se deve ou não entrar na operação. A estatística está toda a seu favor, e você sabe exatamente os riscos e quando deve encerrar a operação. Além disso, você ainda tem a opção de escolher se deseja utilizá-la de forma semiautomática, podendo montar as operações você mesmo, ou se prefere deixar o robô fazer as operações no seu lugar enquanto cuida de outros afazeres do dia.

SAIBA MAIS SOBRE O GRADIENTE LINEAR EMPIRICUS AQUI

Você pode testar essa ferramenta de graça

O Gradiente Linear Empiricus é uma ferramenta voltada para quem já faz day trade e busca potencializar os seus ganhos, como também para quem nunca operou na Bolsa e pretende aprender essa atividade para gerar renda extra. Com esse robô, ganhos consistentes de 5 mil reais por mês, em média, são totalmente possíveis — sempre mantendo os pés no chão, sem se expor demais e nem dar passos maiores que as pernas.

Como você viu nos exemplos acima, centenas de brasileiros já vêm ganhando valores iguais ou maiores do que esse com uso do Gradiente Linear. Agora, você tem a oportunidade de se tornar um deles, entrando na segunda turma do treinamento oferecido em parceria com a Empiricus Research. E o melhor: participando desta formação, você pode testar a ferramenta de forma 100% gratuita. Não perca essa chance de buscar renda extra mensal em 2024 com day trade e transformar a sua vida financeira — mesmo com pouco dinheiro para começar.

DAY TRADE: QUERO TESTAR A FERRAMENTA GRATUITAMENTE