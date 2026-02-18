FGC pagará R$ 4,9 bilhões a credores do Banco Pleno após liquidação pelo BC

Fundo Garantidor de Créditos cobre até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, após recebimento da lista de credores

Foto: Divulgação Banco Pleno O Banco Central decretou nesta quarta-feira (18) a liquidação extrajudicial do Banco Pleno e estendeu a determinação à Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.



O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) afirmou nesta quarta-feira (18) que ressarcirá, ao todo, R$ 4,9 bilhões aos 160 mil credores do Banco Pleno, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central (BC).

Em nota, o fundo informou que o pagamento das garantias aos clientes será realizado conforme o regulamento da entidade e com base nos dados e valores a serem informados pelo liquidante nomeado pelo BC.

Segundo o FGC, o pagamento será iniciado após a conclusão e o envio da relação de credores pelo liquidante. A garantia é limitada a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição, conforme as regras vigentes.

Os credores devem realizar cadastro no Aplicativo FGC. Após o recebimento das informações pelo FGC, será possível solicitar a garantia diretamente pela plataforma, indicando a conta para o depósito. O FGC orienta que depositantes e investidores acompanhem as atualizações sobre o processo em seus canais oficiais.

Entenda a liquidação do Banco Pleno

O Banco Central decretou nesta quarta a liquidação do Banco Pleno e estendeu a determinação à Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Pleno DTVM). As duas instituições integram o conglomerado Pleno.

Segundo a autoridade monetária, o grupo é considerado de pequeno porte e está enquadrado no segmento S4 da regulação prudencial, tendo o Banco Pleno como instituição líder. O conglomerado representa 0,04% do ativo total e 0,05% das captações do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

De acordo com o Banco Central, a medida foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira das instituições, com deterioração da liquidez, além de infrações às normas que regem o funcionamento do setor e descumprimento de determinações da autarquia.