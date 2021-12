Fiat lança edição limitada do Uno e encerra produção do veículo

Anúncio foi feito pela empresa italiana nesta segunda-feira, 20, depois de 37 anos de produção do modelo, que se tornou um dos clássicos da companhia

Divulgação/Fiat Modelo começou a ser fabricado em 1984 em Minas Gerais e se tornou um dos clássicos da empresa



A Fiat anunciou o lançamento do Uno Ciao, edição limitada de um dos modelos clássicos da marca, nesta segunda-feira, 20. O anúncio marca o fim da produção do veículo depois de 37 anos de fabricação no país. Ao todo, serão produzidas 250 unidades da edição limitada. “Depois de 37 anos de muita estrada e histórias para contar, a turnê de despedida do nosso ícone pop é toda sua. Fiat Uno Ciao série especial numerada: para você viver e reviver essa paixão quantas vezes quiser”, publicou a Fiat em seu perfil no Instagram. O modelo começou a ser produzido no Brasil em 1984 na cidade de Betim, em Minas Gerais, e viu sua primeira geração durar 29 anos, sendo encerrada em 2013, quando foi substituída pelo design atual, similar ao do Ciao. Neste período, foram fabricadas 4,3 milhões de unidades do veículo.