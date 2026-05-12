Fim da ‘taxa das blusinhas’ causará perda de empregos e prejudicará indústria brasileira, diz CNI

Lula revogou a tributação de compras internacionais de até US$ 50

FILIPE ARAÚJO/ESTADÃO CONTEÚDO Para a CNI, o fim da tributação 'reduz a competitividade'



A Confederação Nacional da Indústria (CNI) manifestou-se nesta terça-feira (12) sobre a Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que põe fim na tributação de compras internacionais de até US$ 50, a chamada “taxa das blusinhas”. Para a instituição, o encerramento do pagamento do imposto resultará na perda de empregos e prejudicará a indústria nacional.

A CNI avaliou que as micro e pequenas empresas deverão ser as mais afetadas com o fim da tributação. De acordo com estudo da confederação, a “taxa das blusinhas” impediu a entrada de R$ 4,5 bilhões em importações no Brasil. A pesquisa da instituição também mostrou que a redução da compra de produtos internacionais “ajudou a preservar mais de 135 mil empregos e quase R$ 20 bilhões na economia brasileira”.

Segundo o presidente da CNI, Ricardo Alban, o fim do pagamento do imposto “reduz a competitividade” e “desestimula investimentos” no setor industrial. O dirigente da confederação disse que a taxa não foi criada para “tributar o consumidor”, mas para “proteger a economia”.

“Permitir a entrada de importações de até US$ 50 sem tributação é o mesmo que financiar a indústria de países como a China, principal exportador de produtos de baixo valor para o Brasil, especialmente no setor têxtil. O prejuízo é direto a quem fabrica e comercializa em território brasileiro”, afirmou Alban.

O presidente da CNI ponderou ainda que o setor não é contra importações. No entanto, o dirigente defendeu a entrada de produtos estrangeiros no Brasil “em condição de igualdade”.