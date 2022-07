Fitch aumenta perspectiva da nota do Brasil em classificação de risco de crédito

Agência internacional elevou a avaliação do país e destacou a melhora nas contas públicas; grupo também projetou uma diminuição da Dívida Bruta sobre o Produto Interno Bruto neste ano

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Agência de classificação Fitch aumentou a perspectiva da nota do Brasil em risco de crédito



A agência de classificação Fitch, uma das três maiores maiores do segmento no mundo, elevou a perspectiva da nota brasileira nesta quinta-feira, 14, e passou a classificação do país de negativa para estável. Mantida em BB-, a avaliação se manteve no mesmo patamar de 2018. Em nota, a Fitch ressaltou que a decisão “reflete a evolução melhor do que a esperada das finanças públicas em meio aos sucessivos choques dos últimos anos, desde que atribuímos a perspectiva negativa em maio de 2020”. Segundo a agência, a decisão de melhorar a perspectiva ocorre após uma melhora nas contas públicas através do primeiro superávit primário consolidado desde 2013 e a possível diminuição da Dívida Bruta do Governo Geral e o Produto Interno Bruto (PIB) de 80,3% no último ano para 78,8% neste. “A dinâmica do crescimento no curto prazo superou as expectativas anteriores da Fitch, e um progresso incremental das reformas poderia beneficiar as perspectivas de investimento no médio prazo”, pontuou o grupo.