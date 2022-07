Ministro da Defesa sugere votação paralela com cédulas de papel no dia da eleição

Durante audiência no Senado Federal, general Paulo Sérgio Nogueira defendeu o modelo e afirmou que a proposta seria um ‘teste de integridade’ às urnas eletrônicas

BillyBoss/ Câmara dos Deputados Ministro Paulo Sérgio foi ao Senado Federal para falar sobre o sistema eleitoral brasileiro



O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, participou de uma audiência no Senado Federal a pedido do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) e propôs um modelo adicional de votação no dia das eleições. De acordo o governista, é necessário realizar um “teste de integridade” com as urnas eletrônicas e um meio de atestar a confiabilidade do item seria adicionar uma votação paralela no dia do pleito com cédulas de papel. Desse modo, segundo o chefe da pasta, seria possível comprovar se há falhas ou fraude no atual sistema eleitoral. De acordo com os militares, a testagem poderia auxiliar na segurança e transparência para o processo eleitoral.

Junto ao general estava o coronel Marcelo Nogueira de Souza, chefe das Forças Armadas no grupo de Fiscalização do Processo Eleitoral no Senado, que explicou como seria a implementação da ideia: “Urnas seriam escolhidas, só que em vez de levar para a sede do Tribunal Regional Eleitoral, essa urna seria colocada em paralelo na seção eleitoral, onde teria eleitores com biometria. O eleitor faria sua votação e seria perguntado se ele gostaria de contribuir para testar a urna. Ao fazer isso, ele geraria um fluxo de registro na urna teste similar à urna original e, após isso, os servidores fariam votação em cédulas de papel e depois dessa votação em cédulas ela seria conferida com o boletim de urna”.