Fluxo cambial total registra saldo positivo de US$ 5,4 bilhões em 2024, diz Banco Central

Estimativas parciais têm como base operações cambiais até o dia 16 de fevereiro deste ano; valor é menor do que o registrado no mesmo período ano passado

Brasil apresentou saldo positivo de US$ 5,421 bilhões no fluxo cambial mensurado até o dia 16 de fevereiro de 2024



O Banco Central divulgou nesta quinta-feira, 22, que o Brasil teve um saldo positivo de US$ 5,421 bilhões no fluxo cambial até o dia 16 de fevereiro de 2024. Esse resultado representa uma queda em relação ao ano anterior, quando o saldo foi de US$ 11,491 bilhões. O fluxo cambial atua como um avaliador da economia e das transações comerciais do Brasil com outros países. Na mensuração anual parcial, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 598 milhões, com aportes de US$ 78,698 bilhões e retiradas de US$ 79,296 bilhões. Já no comércio exterior, o saldo positivo em 2024 é de US$ 6,018 bilhões. As importações totalizaram US$ 27,416 bilhões, enquanto as exportações alcançaram US$ 33,435 bilhões. Dentro das exportações, estão inclusos US$ 3,337 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 5,683 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 24,415 bilhões em outras entradas.

O Banco Central aponta que nas estimativas apenas do mês de fevereiro, o país registrou fluxo cambial positivo de US$ 218 milhões até o dia 16, enquanto em janeiro, a entrada líquida foi de US$ 5,203 bilhões. Ainda nas estimativas mensais considerando apenas o mês fevereiro, o canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 1,172 bilhão, resultado de compras de US$ 21,562 bilhões e vendas no montante de US$ 22,734 bilhões. No comércio exterior, o total para o mês também se manteve positivo em US$ 1,389 bilhão, com importações de US$ 8,349 bilhões e exportações de US$ 9,739 bilhões. Para as exportações em ACC estão incluídos US$ 1,202 bilhão, em Pagamento Antecipado o total de US$ 1,818 bilhão e em outras entradas o valor de US$ 6,719 bilhões.

*Com informações do Estadão Conteúdo