FMI defende cooperação internacional para recuperação econômica

O Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu nesta terça-feira (29) a importância de ações coordenadas entre os países para recuperar a confiança na economia global e assegurar a saúde das contas públicas, especialmente em um contexto de tensões comerciais elevadas. A entidade destacou que a colaboração internacional é essencial para enfrentar os desafios econômicos atuais. Os bancos centrais, em atualização do relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês), segundo o FMI, devem adaptar suas políticas monetárias levando em consideração o impacto das tarifas em suas economias. Aqueles que implementaram tarifas enfrentam um dilema complicado: precisam proteger o setor produtivo, ao mesmo tempo em que evitam que o aumento temporário de preços se transforme em inflação duradoura.

Para os países que sofrem com os efeitos indiretos das tarifas, a solução pode ser a redução gradual das taxas de juros. O FMI propõe uma “cooperação pragmática” entre as nações, com ênfase em reformas multilaterais e acordos regionais ou bilaterais. O objetivo é facilitar o comércio e o investimento, reduzindo barreiras que possam prejudicar o crescimento econômico. Essa abordagem colaborativa é vista como fundamental para enfrentar os desafios globais.

Em meio à incerteza do cenário internacional, o Fundo sugere que os países utilizem análises de cenários e desenvolvam planos de contingência. Além disso, recomenda reformas estruturais em áreas como mercado de trabalho, educação, regulação e tecnologia, com foco na digitalização e na implementação de inteligência artificial.

O FMI também expressou preocupações sobre políticas industriais amplas, como subsídios a exportações, que podem se tornar onerosas. A entidade aconselha que tais políticas sejam direcionadas para resolver problemas específicos de mercado e externalidades bem definidas, evitando desperdícios de recursos.

Na esfera fiscal, o Fundo Monetário Internacional recomenda a adoção de medidas que visem restaurar a capacidade fiscal e garantir a sustentabilidade da dívida pública. Isso inclui reformas que aumentem a arrecadação, tornem os gastos mais eficientes e incentivem o investimento privado, fundamentais para a recuperação econômica.

