Eduardo Bolsonaro afirma que viagem de senadores aos EUA é ‘desrespeitosa’ e ‘destinada ao insucesso’

Comitiva que está nos Estados Unidos conta com presença de ex-membros do governo Bolsonaro, como Tereza Cristina e Marcos Pontes

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Bolsonaro argumenta que iniciativa do governo federal demonstra falta de diálogo e é uma abordagem que não deve ser adotada



Eduardo Bolsonaro manifestou sua desaprovação em relação à viagem de uma delegação de senadores brasileiros aos Estados Unidos, onde o grupo busca negociar as tarifas estabelecidas pelo presidente Donald Trump. Segundo ele, essa iniciativa demonstra uma falta de diálogo e é uma abordagem que não deve ser adotada. O deputado argumentou que a tentativa de negociação é desrespeitosa e, na sua visão, “destinada ao insucesso”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A comitiva que se deslocou para os EUA conta com a presença de ex-membros do governo Bolsonaro, como Tereza Cristina e Marcos Pontes, que têm um histórico de atuação em áreas relevantes para a economia. Pontes, embora tenha se posicionado contra as tarifas, defendeu as ações políticas e diplomáticas do presidente Trump. Ele destacou que as tarifas impostas têm um impacto negativo em setores cruciais da economia brasileira, o que torna a situação ainda mais delicada.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA