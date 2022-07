FMI revê estimativa de crescimento e eleva projeção do PIB brasileiro para 2022

Fundo considera que o Produto Interno Bruto do país irá terá um crescimento de 1,7% no ano, ante os 0,8% previstos em abril; expectativa para 2023, porém, sofre uma diminuição do órgão

Joelfotos/Pixabay Projeção do FMI eleva crescimento econômico para 2022, mas diminui estimativa para o próximo ano



O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou um estudo nesta terça-feira, 26, onde eleva sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para o ano de 2022. De acordo com o órgão, a economia brasileira crescerá 1.7% neste ano – em abril, o órgão havia estimado que o PIB nacional seria de 0,8%. A revisão no desempenho econômico vai na contramão da previsão dos demais países, já que o FMI reduziu o crescimento global em 0,6%. A estimativa, porém, diminui para o próximo ano. Inicialmente, o fundo avaliou que o Brasil teria um crescimento de 1,4% em 2023, mas agora enxerga uma elevação de 1,1%.

As previsões do órgão internacional, porém, são mais conservadoras do que os cálculos realizados pelo Ministério da Economia. Isso porque o governo federal estima que o PIB brasileiro terá um crescimento de 2,0% neste ano, seguido de outra alta para 2023 de 2,5%. “Embora as revisões sejam principalmente negativas para economias avançadas, exposições diferentes aos principais acontecimentos significam que as de mercados emergentes e economias emergentes são variadas”, argumentou o FMI. Uma das explicações do fundo é a de que riscos globais – como a guerra na Ucrânia e a crise imobiliária na China – aumentem a possibilidade de um descontrole inflacionário e dificultem o cenário para as economias emergentes.