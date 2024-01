FMI vê Brasil ‘resiliente’ e eleva projeção de alta do PIB a 1,7% neste ano

Mudança para a economia brasileira consta na atualização do relatório Perspectiva Econômica Mundial; cenário na América Latina tem novo corte em meio à expectativa de mais um ano de recessão na Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a projeção para o crescimento do Brasil neste ano, passando de 1,5% para 1,7%. A mudança de cenário para a economia brasileira consta da atualização do relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), publicado na terça-feira, 30. Para 2025, o FMI espera que o Brasil cresça um pouco mais (1,9%), projeção inalterada frente às estimativas anteriores, divulgadas em outubro. Contudo, a projeção é que o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro neste ano desacelere frente a 2023, quando deve ter avançado 3,1% segundo previsão do próprio Fundo.

Apesar da melhora, o Brasil deve crescer em ritmo inferior ao estimado para a América Latina em 2024, mesmo com novo corte na projeção para a região. A revisão do PIB regional ocorre em razão da expectativa de mais um ano de recessão na Argentina, fruto do “ajuste político significativo para restaurar a estabilidade macroeconômica” do país. Sob o governo de Javier Milei, o país deve amargar uma queda de 2,8% neste ano. O Fundo vê a economia latina crescendo 1,9% neste ano, 0,4 ponto porcentual abaixo da sua estimativa anterior. E, para 2025, espera que a região retome o fôlego e cresça 2,5%, mesmo avanço projetado para o PIB do ano passado.