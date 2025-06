Fraudes do INSS: Vítimas serão ressarcidas no mesmo período e não haverá lista de prioridades

O ministro da AGU, Jorge Messias, fez um apelo aos aposentados para que não entrem na Justiça; já o presidente do INSS, Gilberto Waller, disse que aposentados serão ressarcidos no mesmo período

Antônio Cruz/ Agência Brasil Gilberto Waller e Jorge Messias tiraram dúvidas sobre o ressarcimento de descontos indevidos



O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, disse que o ressarcimento aos aposentados que foram vítimas de descontos indevidos nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será pago em parcela única. Na próxima terça-feira (24), o Supremo Tribunal Federal (STF) vai realizar audiência de conciliação sobre o tema.

“Nós teremos condições, uma vez que cheguemos a bom termo, de apresentar pelo INSS um calendário de pagamento, e a ideia é que pagamento ocorra ainda neste ano, em parcela única, de forma muito simplificada aos aposentados e pensionistas”, reforçou Messias em live realizada pela AGU e pelo INSS para tirar dúvidas sobre o ressarcimento.

Messias também fez um apelo aos aposentados para que não entrem na Justiça para pedir o ressarcimento. “Nós queremos pagar”, reforçou. Ele pediu aos advogados para que orientem seus clientes a buscarem a via administrativa. A AGU estima que já foram ajuizadas 69 mil ações contra a União pedindo indenização, e em 17 mil o resultado foi desfavorável ao governo. “Temos visto anúncios, links com planos miraculosos, propostas mirabolantes, para que esses aposentados recebam valores em reais, e isso tem levado muitos aposentados a caírem em golpes, antecipando valores que eles nunca vão receber, afirmou.

Vítimas de fraudes do INSS serão ressarcidas no mesmo período

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, esclareceu nesta quarta-feira (18), que todos os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos nos benefícios serão ressarcidos no mesmo período, ou seja, não haverá uma lista de prioridades. A ideia é que, em um único mês, dois lotes sejam pagos, um a cada 15 dias.

“Todos serão ressarcidos igualmente no mesmo período. Não terá lista de priorização. Aqueles que estiverem na mesma situação, na comprovação de serem lesados, serão pagos integralmente, corrigido esse valor, e de uma única vez. A nossa ideia é que a gente faça pagamento o quanto antes. O planejado hoje é que soltemos calendário para pagamento em lotes, a cada 15 dias. Em um único mês, dois lotes de beneficiários serão pagos”, disse Waller em live realizada pela Advocacia-Geral da União (AGU) e pelo INSS para tirar dúvidas sobre o ressarcimento.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira