Davi Alcolumbre anuncia CPMI para investigar fraudes do INSS

Expectativa é que a CPMI comece suas atividades no segundo semestre deste ano, após os partidos indicarem seus representantes

O senador Davi Alcolumbre, que preside o Congresso, anunciou a leitura do requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) com o objetivo de investigar fraudes relacionadas ao INSS. A expectativa é que a CPMI comece suas atividades no segundo semestre deste ano, após os partidos indicarem seus representantes. Para liderar a comissão, Alcolumbre sugeriu o nome do senador Omar Aziz. O apoio à criação da CPMI é significativo, com o requerimento contando com a assinatura de 36 senadores e 223 deputados, ultrapassando o número mínimo exigido. Uma pesquisa recente realizada pelo Datafolha revelou que a maioria da população brasileira responsabiliza tanto o governo de Lula quanto o de Bolsonaro pelas fraudes, com uma reprovação mais acentuada direcionada ao governo atual.

O governo Lula, por sua vez, está tentando evitar a instalação da CPMI, argumentando que já existem investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU). Essas investigações visam apurar as irregularidades e responsabilizar os envolvidos nas fraudes. Em uma ação recente, a 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou o bloqueio de R$ 2,8 bilhões de 12 entidades associativas que estão sendo investigadas.

