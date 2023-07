Gasolina e etanol caem pela terceira semana consecutiva nos postos

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), gasolina recuou 0,7% e é vendida, em média, por R$ 5,55; etanol tem redução de 2,4%, de R$ 3,77 para R$ 3,68

Marcelo Camargo / Agência Brasil Alta dos combustíveis ocorre em meio ao encarecimento do barril de petróleo no mercado internacional



Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta sexta-feira, 28, mostram que o preço da gasolina e do etanol caíram pela terceira semana seguida. O levantamento é referente ao período entre 23 e 29 de julho. Segundo a ANP, a gasolina é vendida por R$ 5,55, em média, nos postos do Brasil. Na semana anterior, o combustível era vendido por R$ 5,59, o que representa uma queda de 0,7%, de acordo com os números divulgados na pesquisa. O etanol, por sua vez, caiu de R$ 3,77 para R$ 3,68, o que corresponde a um recuo de 2,4%, se comparado os dois períodos. Já o diesel voltou a cair e é vendido nos postos, em média, R$ 4,92. O valor recuou 0,4% em comparação a última pesquisa, quando a agência registrou que o combustível era vendido por R$ 4,94.

No início do mês, a estatal reduziu o preço da gasolina nas refinarias para R$ 2,52, uma queda de 5,3%. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) o preço da gasolina nas refinarias estava R$ 0,77 por litro, abaixo das cotações do mercado internacional. Ainda de acordo com a ANP, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, caiu R$ 0,23, se comparado com a última pesquisa, mantendo sua queda em marcha lenta. Na semana passada, o GLP era vendido por R$ 101,86. O botijão de 13 kg foi vendido a R$ 101,63 nesta semana, de acordo com a última pesquisa da agência.