Gasolina sobe 1,4% e tem alta pela quarta semana consecutiva, aponta pesquisa da ANP

Combustível teve alta de 1,4% e se aproxima dos R$ 5,00 nos postos do Brasil

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O preço da gasolina comum teve alta pela quarta semana consecutiva, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgada nesta segunda-feira, 7. Na semana passada, o litro do combustível foi vendido por R$ 4,98 nos postos de gasolina do Brasil. A alta registrada no período entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro é de 1,4%. São R$ 0,07 a mais se comparado a pesquisa anterior, quando o preço estava em R$ 4,91, de acordo com a ANP. Ainda segundo a agência, o valor da gasolina é de R$ 5,00 ou mais, em média, em 11 estados. Na Bahia, o valor registrado foi de R$ 5,51, seguido pelo Rio Grande do Norte (R$5,44). Mato Grosso do Sul e Paraíba foram os estados que apresentaram os menores valores: R$4,78 e R$4,79, respectivamente. Ainda segundo a pesquisa, o etanol e o diesel também tiveram alta. O litro do etanol chegou a R$3,70. O aumento foi de 19% em relação aos sete dias anteriores, quando o combustível era vendido por R$3,63. O diesel chegou a R$6,58 e teve um leve aumento de 0,3%. Na pesquisa anterior, o valor atingido era de R$6,56. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) contabilizava a defasagem da gasolina em 3% por litro nas refinarias, o que representa R$0,10 abaixo da paridade de importação. O percentual do diesel era de 8%, ou R$0,40.