Gasolina sobe 4% após quatro semanas de queda, e preço médio do litro vai a R$ 5,42

Segundo balanço da Agência Nacional de Petróleo, preço do etanol também teve alta, de 0,8%, enquanto diesel teve redução de 0,6%, vendido, em média, por R$ 5,13

Marcelo Camargo/Agência Brasil Na semana passada, preço da gasolina subiu em 20 Estados e no DF



De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina teve alta de 4% no país, indo de R$ 5,21 para R$ 5,42. A elevação é reflexo da mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A mudança interrompe um curto período de queda que foi promovido pela Petrobrás em suas refinarias no dia 17 do mês passado. Em vigor desde o início do mês, o novo modelo de cobrança do ICMS fixou uma taxa única nacional no valor de R$ 1,22 por litro. Segundo o relatório da ANP, a mudança elevou o valor em 20 Estados e no Distrito Federal. O Estado de Pernambuco teve a maior alta, com R$0,48 de diferença por litro. Outros quatro Estados tiveram ligeira queda: Amazonas, com R$ 0,02; Ceará, com R$ 0,02; Piauí, com R$ 0,03; e Alagoas, com R$ 0,05. Além da gasolina, outros combustíveis sofreram reajuste. É o caso do etanol, que teve uma variação de 0,8%, passando de R$ 3,77 para R$ 3,80, e do diesel, que teve uma redução de 0,58%, indo de R$ 5,16 para R$ 5,13. Ainda segundo a ANP, o preço do gás natural veicular (GNV) permaneceu igual ao da semana anterior, de R$ 4,31 por metro cúbico.