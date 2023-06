Senado aprova MP do Minha Casa, Minha Vida

Na véspera de perder a validade, senadores deram aval positivo ao texto; medida seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Edilson Rodrigues/Agência Senado Plenário do Senado Federal durante continuação da 57ª sessão deliberativa ordinária



O Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 13, a Medida Provisória 1.162/2023, editada pelo governo federal, que recria o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Como o texto já recebeu o aval positivo da Câmara dos Deputados, o projeto de lei segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A aprovação ocorre às vésperas da Medida Provisória perder a validade, já que o texto não seria mais válido a partir desta quarta-feira, 14. No dia 7 de junho, a Câmara havia dado o aval positivo com algumas alterações, como a permissão do uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para projetos de iluminação pública, saneamento básico, vias públicas e drenagem de águas pluviais. No total, o programa irá atender famílias cuja renda mensal não ultrapasse os R$ 8 mil, em áreas urbanas, e de até R$ 96 mil no ano, na zona rural. Na esteira da aprovação do programa, o presidente Lula afirmou nesta terça-feira que deseja a criação de um programa de habitação que contemple uma parcela da população que recebe valores acima dos R$ 8 mil – faixa limite do atual programa. “Nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa, Minha Vida para as pessoas mais pobres. Precisamos fazer o Minha Casa, Minha Vida para a classe média. O cara que ganha R$ 10 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil esse cara também quer ter uma casa e esse cara quer ter uma casa melhor. Então vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo”, pontuou.