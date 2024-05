Gol e Azul fecham acordo para compartilhar voos domésticos e ampliar oferta de viagens

Previsão é que cada companhia realize até 2.700 decolagens diárias com apenas uma conexão; programas de fidelidade também foram contemplados pela parceria

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo - 29/07/2022 Codeshare entre Gol e Azul vai conectar as malhas aéreas das duas empresas no Brasil



As empresas aéreas Gol e Azul fecharam um acordo de compartilhamento de voos, conhecido como codeshare, visando ampliar a oferta de viagens no Brasil. A parceria foi confirmada pelas companhias na quinta-feira (23) e inclui rotas domésticas operadas exclusivamente por uma das empresas. Com o acordo, os programas de fidelidade das companhias também foram contemplados, permitindo aos membros acumular pontos ou milhas ao comprar bilhetes de trechos compartilhados. Individualmente, as empresas realizam cerca de 1.500 decolagens diárias. Com o compartilhamento de voos, a previsão é de mais de 2.700 viagens com apenas uma conexão.

O codeshare entre Gol e Azul vai conectar as malhas aéreas das duas empresas no Brasil, oferecendo aos clientes mais possibilidades de conexões e destinos finais. A partir do final de junho, os consumidores poderão acessar o serviço nos canais de atendimento das companhias, com ofertas combinadas que podem chegar a 2.800 destinos com uma única conexão e mais de 9.000 com duas conexões. Os passageiros terão a facilidade de viajar entre cidades operadas por uma das empresas, trocar de aeronave e seguir para outro destino operado pela outra companhia. Além disso, os pontos e milhas dos trechos compartilhados poderão ser acumulados no programa de fidelidade escolhido pelo cliente, seja o Azul Fidelidade ou o Smiles.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para o check-in e despacho de bagagem, os passageiros devem se dirigir à companhia aérea que opera o voo ou o primeiro trecho, mesmo que a passagem tenha sido adquirida com a outra empresa. As malas serão entregues no destino final, independentemente de conexão com a outra companhia. Remarcações e cancelamentos de reservas devem ser tratados de acordo com as regras de cada empresa.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA