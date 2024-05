Vinte pessoas do voo da Singapore Airlines seguem internadas na UTI

Homem que morreu por conta da turbulência era um britânico, de 73 anos; análise inicial do serviço de monitoramento de tráfego aéreo Flightradar24 indica que o voo SQ321 experimentou mais de um minuto de turbulências extremas a 11.300 metros de altura enquanto sobrevoava Mianmar

Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP Avião "caiu de repente" e houve "muito poucos avisos", contou um passageiro britânico que estava a bordo, Andrew Davies



A turbulência sofrida por uma aeronave da Singapore Airlines que deixou um morto, ocasionando o pouso forçado do avião em Bangcoc, causou ferimentos em 20 pessoas que seguem internadas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de dois hospitais da capital tailandesa, de acordo com informações dos centros médicos nesta quarta-feira (22). São passageiros procedentes de Austrália, Reino Unido, Hong Kong, Malásia, Nova Zelândia, Singapura e Filipinas, estão nas UTIs dos hospitais Samitivej Srinakarin e Samitivej Sukhumvit. O homem que morreu por conta da turbulência era um britânico, de 73 anos.

O Boeing 777 da Singapore Airlines ia de Londres a Singapura, na terça-feira (21) quando passou pelas fortes turbulências. Uma análise inicial do serviço de monitoramento de tráfego aéreo Flightradar24 indica que o voo SQ321 experimentou mais de um minuto de turbulências extremas a 11.300 metros de altura enquanto sobrevoava Mianmar. Após perder e retomar violentamente altitude várias vezes, a aeronave realizou uma descida brutal e controlada em direção à capital tailandesa, onde pousou às 08h45 GMT (05h45 de Brasília). No aeroporto Suvarnabhumi de Bangkok, ambulâncias correram em direção ao avião com sirenes e luzes acesas para socorrer rapidamente os feridos. O avião “caiu de repente” e houve “muito poucos avisos”, contou à rádio BBC Radio 5 um passageiro britânico que estava a bordo, Andrew Davies. “Durante os segundos que se seguiram à queda do avião, ouvimos um grito terrível e o que parecia ser um ruído surdo”, explicou este passageiro, que viu pessoas com ferimentos na cabeça e ouvidos sangrando. “Fiquei coberto de café. As turbulências eram incrivelmente fortes”, afirmou.

*Com informações de AFP