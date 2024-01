De acordo com dados divulgados no Portal da Transparência do governo federal na última quinta-feira, 25, as empresas aéreas Gol, Latam e Azul foram beneficiadas com R$ 6,5 bilhões em renúncias fiscais ao longo do ano de 2021. A Gol, atualmente em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos para renegociar uma dívida de R$ 20,3 bilhões, obteve R$ 1,8 bilhão em desonerações fiscais. A Latam liderou o ranking, recebendo R$ 3,7 bilhões, enquanto a Azul ficou em terceiro lugar com R$ 949 milhões em benefícios fiscais. Entre as 23 mil empresas beneficiadas, a Petrobras ocupou a primeira posição, com R$ 29,5 bilhões em renúncias, seguida pela Vale, com R$ 19,2 bilhões. Juntas, essas duas empresas representam 22,6% do valor total não recolhido pelo governo.

Os dados revelam que, ao todo, foram renunciados R$ 215 bilhões em desonerações tributárias e incentivos ao longo do ano-calendário 2021. A Cofins lidera como o tributo federal com maior renúncia, seguido pelo IRPJ, Imposto de Importação, IPI, PIS e CSLL. Além das renúncias fiscais, o portal também destaca a presença de mais de 260 mil pessoas jurídicas, incluindo empresas, ONGs e igrejas, consideradas imunes e isentas.

*Com informações do Estadão Conteúdo