Justiça americana acata pedido de recuperação judicial da Gol

A Justiça americana aceitou o pedido de recuperação judicial da Gol Linhas Aéreas nesta sexta-feira, 26, que nos Estados Unidos chama-se “proteção judicial”. Desde que a empresa solicitou esta recuperação na quinta-feira, 25, as ações da companhia já caíram mais de 8%. A Gol deve, agora, apresentar um plano a seus credores para explicar de que maneira pretende pagar a dívida de R$ 20 bilhões. Com este pedido feito nos EUA, a Gol terá direito a um financiamento com juros baixos, que pode chegar em até US$ 950 milhões (cerca de R$ 4,6 bilhões). O pedido de proteção foi feito no país por conta desta modalidade de financiamento e porque a maioria dos credores da empresa está localizada nos EUA.

Mais cedo, o diretor-executivo da empresa, Celso Ferrer, afirmou em coletiva de empresa que a dívida da Gol se deve principalmente por conta da crise econômica agravada pela pandemia do covid-19 e por atraso na entrega de aeronaves. A estratégia adotada pela empresa se chama “chapter 11” (capítulo 11, em português) e já foi utilizada por outras áereas, como a Latam. Este recurso serve para que empresas de diversas nacionalidades possam continuar operando enquanto outras alternativas de organização financeira sejam negociadas.

