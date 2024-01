Gol negocia com credores aporte de capital e avalia recuperação judicial nos EUA

Empresa aérea busca opções ‘que tragam maior flexibilidade financeira’; endividamento é de cerca de R$ 10 bilhões

A Gol negocia para encontrar uma solução para reduzir seu endividamento, que atualmente é de cerca de R$ 10 bilhões. Dentre as opções em discussão, há a possibilidade da entrada de capital por meio de “equity” ou emissão de dívida, e de uma recuperação judicial nos Estados Unidos, onde empresas do setor conseguiram se reerguer após pedir proteção contra credores. A preferência da empresa área é obter uma entrada de capital, levando em consideração os riscos de confiança que uma recuperação judicial traz, especialmente no que diz respeito à venda de passagens. Segundo informou a empresa, são avaliadas opções “que tragam maior flexibilidade financeira, incluindo capital adicional para financiar as operações”.

As negociações ocorrem apenas com as empresas de leasing, mas têm sido bastante difíceis. Um dos argumentos utilizados é que, sem aviões, a empresa teria que encerrar suas operações, o que resultaria em prejuízos para todos os envolvidos. Por outro lado, a Gol já negociou com credores durante a pandemia de Covid-19, quando a demanda por voos era baixa, e agora há dúvidas se eles estariam dispostos a renegociar e aceitar as novas condições diante de um cenário de maior demanda por aeronaves.