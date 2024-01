Joe Biden reconhece vitória de Donald Trump no caucus de Iowa e aponta ex-presidente como ‘claro favorito’

Atual presidente dos Estados Unidos é candidato à reeleição pelo Partido Democrata

EFE/EPA/JIM LO SCALZO / PISCINA Joe Biden reconhece que Donald Trump é o favorito na disputa interna republicana após vitória no caucus de Iowa



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento após o anúncio da vitória de seu principal rival, Donald Trump, no caucus de Iowa. Biden, que é candidato à reeleição pelo Partido Democrata, afirmou que a vitória do ex-presidente o torna o “claro favorito” na disputa interna republicana pela nomeação para concorrer à Casa Branca. Em uma mensagem aos eleitores, com o objetivo de arrecadar doações de campanha, Biden escreveu: “Parece que Donald Trump acabou de ganhar em Iowa. Ele é o favorito do outro lado neste momento. Mas o problema é o seguinte: esta eleição sempre seria você e eu [eleitor] contra os republicanos extremistas. Foi verdade ontem e será verdade amanhã”.

Nas eleições americanas de 2020, Biden frustrou o plano de reeleição do republicano, em uma campanha marcada por uma forte polarização no país. Na época, o voto contra Trump foi considerado decisivo para a vitória do democrata. Como o site da Jovem Pan mostrou, Donald Trump conquistou uma importante vitória no caucus de Iowa, com mais de 95% dos votos. Ele obteve 51% do eleitorado e a maioria dos delegados no Estado, seguido por DeSantis e Haley.