Goldman Sachs rebaixa Bradesco à venda e vê ROE ‘abaixo da média histórica’

BRUNO FERNANDES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Unidade do Banco Bradesco em São Paulo



A Goldman Sachs rebaixou sua recomendação das ações do Bradesco (BBDC4) de neutra para venda. Em relatório divulgado nesta semana, a empresa afirmou que o ROE, uma métrica de rentabilidade entre bancos, deve permanecer bem abaixo dos níveis históricos. Os analistas estimam uma leve melhora no ROE do banco, de 11,3% para 12,9% de 2023 para este ano — na última década, a média do Bradesco foi de 18%. “O Bradesco foi o mais severamente afetado pelo último ciclo no Brasil, em parte devido a sua exposição estrutural a consumidores de baixa renda e uma abordagem menos restritiva para originação de crédito”, apontam os analistas da Goldman. No mesmo relatório, porém, a instituição elevou a recomendação para Itaúsa (ITSA4) de neutra para compra. “A ação é um veículo atraente por meio do qual os investidores poderiam obter exposição ao Itaú”, afirmou a Goldman no documento.