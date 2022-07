Governo antecipa calendário de pagamento do Auxílio Brasil de agosto

Benefício será pago entre os dias 9 e 22 de agosto, dependendo do final Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário

O governo federal antecipou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil para o mês de agosto deste ano. A mudança foi determinada pelo governo através de instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 25. O novo calendário prevê uma antecipação de 9 a 11 dias, dependendo do final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiado, que serve para liberar a verba do Auxílio. As parcelas de setembro, outubro novembro e dezembro permanecem inalteradas e seguindo o calendário original. Os pagamentos do benefício começarão no dia 9 de agosto e irão se estender até dia 22 do mesmo mês. O programa prevê o pagamento de R$ 400 para cada beneficiado. Com a aprovação da PEC das Bondades, o valor subirá, indo para R$ 600. Segundo a portaria, o pagamento do novo valor será feito da mesma maneira que o atual.

Confira as novas datas: