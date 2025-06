Governo anuncia medidas para substituir decreto do IOF e promete reforma administrativa em julho

Após reunião com líderes partidários, Haddad confirma MP para revisar imposto sobre operações financeiras, taxação de renda fixa e apostas, além de corte em gastos tributários

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo Fernando Haddad, a MP vai revogar o decreto original e implementar novas regras com efeitos imediatos



Em uma articulação realizada na noite deste domingo (8), o governo federal anunciou um conjunto de medidas para substituir o decreto que elevava o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), publicado em 22 de maio. O encontro ocorreu na residência oficial da Câmara dos Deputados, em Brasília, e reuniu ministros e líderes partidários da base aliada. MP substituirá decreto e trará novas regras. Entre as ações definidas está o envio de uma medida provisória com mudanças na política tributária. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a MP vai revogar o decreto original e implementar novas regras com efeitos imediatos.

As principais medidas anunciadas são:

• Aumento da alíquota sobre apostas esportivas (bets), com o GGR (Gross Gaming Revenue) passando de 12% para 18% — os detalhes devem ser apresentados ainda nesta segunda-feira (10);

• Tributação de 5% sobre todos os títulos de renda fixa que hoje são isentos de Imposto de Renda, como LCI, LCA e outros. Apesar da cobrança, esses ativos continuarão sendo considerados incentivados;

• Inclusão de operações com risco sacado no escopo das medidas;

• Redução mínima de 10% nos gastos tributários de natureza infraconstitucional, com deliberação do Congresso Nacional.

Proposta será levada a Lula

De acordo com Haddad, o novo desenho será levado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva assim que ele retornar ao país. O objetivo, segundo o ministro, é dar mais “conforto ao arcabouço fiscal” e responder de forma estruturada à pressão por medidas de compensação orçamentária. “O melhor caminho é uma proposta que evite gambiarras tributárias e promova previsibilidade fiscal”, disse Haddad após a reunião.

Reforma administrativa será apresentada em julho

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que liderou o encontro, afirmou que a reforma administrativa será apresentada no início de julho e já está sendo discutida com o Senado. A expectativa do governo é que parte das mudanças — especialmente as relacionadas a gastos primários e revisão de isenções fiscais — estejam contempladas na proposta. A ideia é atacar simultaneamente os gastos tributários e primários, com atenção especial às despesas contratadas por gestões anteriores que continuam pressionando o orçamento atual.

Lideranças políticas endossam diálogo

Além de Haddad e Motta, participaram da reunião:

• Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais;

• Davi Alcolumbre, presidente do Senado;

• Jaques Wagner, líder do governo no Senado;

• Líderes partidários do PT, MDB, PSB, União Brasil, Progressistas e PSD, entre outros.

Alcolumbre classificou o encontro como “simbólico” e afirmou que o diálogo com o governo será fundamental para avançar nas reformas estruturantes. Governo tem até 10 de junho para apresentar texto. Hugo Motta estabeleceu um prazo: se o governo não formalizar as propostas até o próximo dia 10 de junho, a Câmara poderá pautar um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para derrubar o decreto do IOF.