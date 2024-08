Governo atualiza previsão de déficit zero e salário mínimo de R$ 1.509

Alterações são previstas para o próximo ano e o valor representa um aumento de 6,87% em comparação ao salário mínimo de 2024

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Congresso Nacional, nesta sexta-feira (30) o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, o qual prevê déficit zero nas contas públicas. O governo brasileiro anunciou uma atualização na previsão do salário mínimo para 2025, que agora é estimado em R$ 1.509. Esse valor representa um aumento de 6,87% em comparação ao salário mínimo de 2024. A nova regra de correção automática, que foi reinstaurada em 2023, é a base para esse reajuste. É importante ressaltar que o valor final do salário mínimo pode ser ajustado para cima, caso o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apresente uma alta superior à esperada até o mês de novembro. Essa possibilidade de aumento adicional reflete a dinâmica da inflação e seu impacto no poder de compra da população.

O detalhamento do orçamento, que incluirá essas novas previsões, será apresentado em uma coletiva de imprensa marcada para a próxima segunda-feira, dia 2, no Ministério do Planejamento. Essa coletiva deve esclarecer como o governo pretende lidar com as questões econômicas e sociais relacionadas ao salário mínimo. A reavaliação do salário mínimo é um tema de grande relevância, pois impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros. A expectativa é que as novas diretrizes ajudem a garantir uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores que dependem desse valor como principal fonte de renda.

