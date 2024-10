Governo bloqueará mais de 2.000 sites de apostas ilegais nesta sexta

Prazo para que os apostadores retirem seus fundos de empresas que operam de forma irregular se encerra nesta quinta

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO DF - LULA/PROGRAMA DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - POLÍTICA - Foto, Ministro da Fazenda Fernando Haddad. Nesta terça (26) o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de Cerimônia no Palácio do Planalto de Assinatura de Atos relacionados ao Programa MOVER e Debêntures de Infraestrutura. 26/03/2024



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que enviou à Anatel uma lista contendo 2.040 sites de apostas que são considerados ilegais. A partir de amanhã, esses sites começarão a ser bloqueados. Haddad destacou que a maioria das plataformas será retirada do ar em cumprimento a uma determinação da Anatel, e a nova legislação entrará em vigor conforme aprovada pelo Congresso Nacional. Os sites de apostas que não solicitaram ou não obtiveram a regularização junto ao governo são classificados como ilegais pelo Ministério da Fazenda. O prazo para que os apostadores retirem seus fundos de empresas que operam de forma irregular se encerra hoje. O ministro alertou que, após essa data, o processo de resgate dos valores se tornará mais complicado.

Além disso, Haddad mencionou a possibilidade de proibir o uso do cartão do Bolsa Família para apostas. Essa questão está sendo analisada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. A medida visa proteger os beneficiários do programa de assistencialismo de práticas que possam comprometer sua situação financeira. A ação do governo reflete um esforço para regularizar o setor de apostas e garantir que apenas plataformas autorizadas operem no Brasil. A expectativa é que, com a implementação dessas medidas, o controle sobre as apostas online se torne mais eficaz, beneficiando tanto os consumidores quanto a arrecadação de impostos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA