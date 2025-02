Governo brasileiro deve anunciar medida provisória para facilitar crédito consignado

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, fez o anúncio em entrevista coletiva; ele acredita que essa abordagem pode contribuir para a diminuição das taxas de juros

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, revelou que o governo brasileiro pretende liberar uma medida provisória relacionada ao crédito consignado para os trabalhadores do setor privado na semana seguinte ao carnaval “A semana que vem, pós-carnaval, nós vamos soltar a medida provisória”. Segundo Marinho, o sistema já está preparado e a assinatura do presidente Lula para oficializar a medida está agendada. Durante sua fala, o ministro enfatizou a importância do modelo de consignado vinculado à folha de pagamento. Ele acredita que essa abordagem pode contribuir para a diminuição das taxas de juros, tornando o crédito mais acessível aos trabalhadores.

Marinho destacou que a proposta visa facilitar o acesso ao crédito, permitindo que os trabalhadores possam contar com melhores condições financeiras. A expectativa é que a nova medida traga benefícios significativos para a classe trabalhadora.

