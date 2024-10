Governo brasileiro quer arrecadar mais de R$ 3 bilhões com apostas esportivas

Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, essa expectativa de receita não é o principal objetivo da regulamentação, que visa organizar o setor

Joédson Alves/Agência Brasil quantia prevista para arrecadação se baseia na outorga fixa estabelecida para cada empresa, que é de R$ 30 milhões



O governo brasileiro projeta uma arrecadação entre R$ 3 bilhões e R$ 3,4 bilhões com a regulamentação das apostas esportivas em 2024. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, essa expectativa de receita não é o principal objetivo da regulamentação, que visa organizar o setor. A quantia prevista para arrecadação se baseia na outorga fixa estabelecida para cada empresa, que é de R$ 30 milhões. Essa medida foi definida no projeto de lei que recebeu aprovação do Congresso no ano anterior. Embora a estimativa máxima seja de R$ 3,4 bilhões, a expectativa é que o valor real fique em torno de R$ 3 bilhões.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A regulamentação das apostas esportivas é um passo importante para o governo, que busca não apenas arrecadar, mas também criar um ambiente mais seguro e controlado para os apostadores. A iniciativa visa combater a informalidade e garantir que as operações sejam realizadas de maneira transparente. Com a implementação dessas regras, o governo espera que o setor de apostas se desenvolva de forma sustentável, contribuindo para a economia e gerando empregos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA