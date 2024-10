TCU investiga impacto das apostas esportivas nas famílias brasileiras

Presidente do órgão enfatizou a importância de monitorar as iniciativas governamentais para evitar lavagem de dinheiro e roubo de dados dos apostadores

José Cruz/Agência Brasil Responsabilidade pela ação ficará a cargo da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU



O Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou uma ação de controle para investigar como as apostas esportivas afetam o poder de compra das famílias brasileiras. Bruno Dantas, presidente do TCU, enfatizou a importância de entender esse impacto e de monitorar as iniciativas governamentais que visam prevenir problemas como lavagem de dinheiro, roubo de dados dos apostadores e a participação de menores nas apostas. A responsabilidade pela ação ficará a cargo da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU.

Um levantamento realizado pelo Banco Central revelou que, em agosto, aproximadamente 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram cerca de R$ 3 bilhões em apostas por meio do sistema Pix. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está “inclinado” a proibir o uso do cartão do Bolsa Família para esse fim, mas que consultará seus ministros antes de tomar uma decisão. Além disso, o TCU mencionou um estudo da XP Investimentos, que projeta que o mercado de apostas no Brasil deve movimentar entre R$ 90 bilhões e R$ 130 bilhões em 2024.

Desde 2018, a participação das apostas online no orçamento das famílias cresceu três vezes, com um impacto ainda mais significativo nas classes D e E, que enfrentam um aumento de cinco vezes nesse tipo de gasto. Um estudo da consultoria Strategy& Brasil também apontou que as apostas online têm desviado recursos importantes do consumo no varejo, o que pode prejudicar a recuperação econômica do país.

