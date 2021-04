Governo de SP cria Bolsa do Povo, que amplia programas sociais e busca atingir 500 mil pessoas

Projeto vai unificar assistências já existentes, como o Ação Jovem e Renda Cidadã, e empregar 20 mil pais de alunos da rede pública

Newton Menezes/Estadão Conteúdo As expectativas são de que, entre maio e junho, os paulistas já estejam cadastrados e recebendo os cartões físicos ou digitais do programa



O governo de São Paulo vai unificar os programas de assistência que existem no Estado e ampliar seu alcance ao criar o Bolsa do Povo, o maior programa social da história de São Paulo. Cerca de meio milhão de pessoas serão impactadas direta e indiretamente com o repasse de até R$ 500 por pessoa mensalmente. O investimento é de R$ 1 bilhão já no ano de 2021. Entre os setores que serão impactados pelo novo programa, estão: emprego, educação, qualificação profissional, incentivo, habitação, saúde e assistência social.

Entre os exemplos práticos citados pelo governo, está a Ação Jovem — que vai de R$ 80 para R$ 100 mensais. O mesmo acontece com o valor recebido pelos beneficiários do Renda Cidadã. O projeto será encaminhado ainda nesta quarta-feira, 7, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde deve ser apreciado e deliberado em cerca de 45 dias. As expectativas são de que, entre maio e junho, os paulistas já estejam cadastrados e recebendo os cartões físicos ou digitais do programa.

Entre as novidades da ampliação, está a contratação de 20 mil pais e mães de alunos de escolas públicas para trabalharem nas unidades em que os filhos estudam, como colaboradores. O valor pago por mês será de R$ 500 com uma carga horária de quatro horas diárias. Até o momento, os programas do governo estadual, são: Bolsa Trabalho, Ação Jovem, Bolsa Auxílio, Via Rápida, Bolsa Talento Esportivo, Bolsa Aluguel Social, Contratação de Agentes de Apoio e Bolsa Renda Cidadã. Programas anunciados posteriormente também vão integrar o Bolsa do Povo.