Jovem Pan > Notícias > Economia > Governo de SP lança portal para tirar dúvidas sobre isenção de IPVA para motos

Governo de SP lança portal para tirar dúvidas sobre isenção de IPVA para motos

A medida vale para veículos com o licenciamento e registro em dia

  • Por Jovem Pan
  • 11/03/2026 18h06
  • BlueSky
ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO moto O proprietário do veículo deve ser uma pessoa física

O governo do estado de São Paulo lançou um portal nesta terça-feira (11) para tirar dúvidas sobre a isenção do IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas.

O Duas Roda Zero IPVA apresenta as condições para o benefício. A medida vale para veículos com o licenciamento e registro em dia. Segundo o governo, a expectativa é que mais de 4,3 milhões de motociclistas sejam beneficiados, um número que representa 76% da frota do estado.

O proprietário do veículo deve ser uma pessoa física. A medida foi aprovada em 24 de dezembro de 2025. Caso o proprietário tenha pago o IPVA antecipadamente, mas tenha direito à isenção no ano pago, a restituição acontecerá automaticamente pelo sistema.

Leia também

Estupro coletivo no RJ: suspeito é investigado por outro caso de abuso sexual
Justiça manda caso da PM morta com tiro na cabeça ser investigado como feminicídio
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >