Governo de SP lança portal para tirar dúvidas sobre isenção de IPVA para motos

ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO O proprietário do veículo deve ser uma pessoa física



O governo do estado de São Paulo lançou um portal nesta terça-feira (11) para tirar dúvidas sobre a isenção do IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas.

O Duas Roda Zero IPVA apresenta as condições para o benefício. A medida vale para veículos com o licenciamento e registro em dia. Segundo o governo, a expectativa é que mais de 4,3 milhões de motociclistas sejam beneficiados, um número que representa 76% da frota do estado.

O proprietário do veículo deve ser uma pessoa física. A medida foi aprovada em 24 de dezembro de 2025. Caso o proprietário tenha pago o IPVA antecipadamente, mas tenha direito à isenção no ano pago, a restituição acontecerá automaticamente pelo sistema.