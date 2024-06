Governo discute encaminhar proposta de acréscimo de até R$ 25 bi do FGTS para habitação

Segundo o ministro das Cidades, está em andamento um estudo pela Caixa Econômica para ajudar a chegar a um valor exato; a ideia é que o incremento seja usado em projetos do Minha Casa, Minha Vida

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Jader Filho disse que 'a primeira mensagem que o presidente Lula quer passar é sobre a saúde financeira do Fundo'



O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta terça-feira (4) que o governo discute encaminhar uma proposta para ampliar entre 20 bilhões e 25 bilhões de reais o orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a habitação. Segundo o ministro, a pasta segue em tratativas com o Ministério do Trabalho para elaborar um voto que deve ser enviado na próxima reunião do Conselho Curador do Fundo que acontece no mês que vem. Jader Filho disse também que está sendo feito um estudo pela Caixa Econômica para ajudar a chegar a um valor exato. A ideia é que o incremento seja usado em projetos do Minha Casa, Minha Vida.

“A primeira mensagem que o presidente Lula quer passar é sobre a saúde financeira do Fundo…Não haverá falta de recursos. Nós estamos acompanhando essa questão com bastante rigidez”, disse durante sua participação no “Summit Abrainc 2024: Inovação e Liderança na Incorporação Imobiliária”, em São Paulo. Atualmente, são destinados 105 bilhões de reais do orçamento do FGTS para habitação popular. Para Luiz França, presidente da Abrainc, é indispensável aumentar a oferta de financiamento. Ele defende uma suplementação orçamentária para imóveis novos, o que, na visão dele, geraria novos emprego, renda e ampliaria o acesso à moradia. França reforçou também ser fundamental não haver elevação da carga tributária sobre o setor imobiliário.