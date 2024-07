Governo divulga novo calendário do ‘Enem dos Concursos’

Lista final de aprovados no CNU será divulgada em 21 de novembro; candidatos que desejarem cancelar sua inscrição poderão solicitar a devolução da taxa entre os dias 5 e 7 de julho

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (4) o novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”. Inicialmente previstas para o dia 5 de maio, as provas foram adiadas para 18 de agosto devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Segundo o cronograma atualizado, a lista final de aprovados no CNU será divulgada em 21 de novembro, com a convocação para posse prevista para começar em janeiro de 2025. Para evitar novos adiamentos, mesmo em casos de eventos excepcionais, foi publicado um decreto que permite a realização de uma prova extraordinária para candidatos afetados por situações semelhantes à tragédia gaúcha.

A ministra Esther Dweck informou que candidatos que desejarem cancelar sua inscrição poderão solicitar a devolução da taxa entre os dias 5 e 7 de julho. Além disso, candidatos que fariam a prova no Rio Grande do Sul ou que residem no Estado poderão alterar a cidade de realização do exame no mesmo período. Os novos cartões de confirmação, indicando os locais de prova de cada candidato, serão divulgados em 7 de agosto. A ministra confirmou que a aplicação do exame está mantida nas dez cidades originalmente listadas no edital no RS.

O novo decreto permite a realização de uma prova extraordinária para candidatos afetados por eventos que impactem, no mínimo, 0,5% dos inscritos. Essas pessoas concorrerão a vagas suplementares, que serão autorizadas pelo Ministério da Gestão, caso existam cargos vagos disponíveis. A reserva para pessoas negras, com deficiência e indígenas será mantida conforme a legislação. O CNU oferece 6.640 vagas em 21 órgãos públicos, permitindo que candidatos concorram a várias oportunidades ao mesmo tempo. Com inscrições recorde de mais de 2,1 milhões de pessoas, o concurso será realizado em 228 cidades brasileiras. Os salários iniciais variam até R$ 22,9 mil.

Cronograma Atualizado do CNU

Devolução de taxa para desistentes: 5 a 7 de julho

5 a 7 de julho Pedido de alteração do local de prova: 5 a 7 de julho

5 a 7 de julho Confirmação do local de prova: 7 de agosto

7 de agosto Aplicação da prova: 18 de agosto

18 de agosto Divulgação preliminar do gabarito: 20 de agosto

20 de agosto Resultados finais: 21 de novembro de 2024

21 de novembro de 2024 Convocação: a partir de dezembro de 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA