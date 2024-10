Governo dos EUA propõe desmembrar Google para combater monopólio

Entre as solicitações, destaca-se a possibilidade de que a Alphabet, empresa-mãe, seja forçada a separar partes de suas operações, como o navegador Chrome e o sistema operacional Android

O governo dos Estados Unidos apresentou uma série de exigências com o objetivo de combater as práticas de concorrência desleal do Google no setor de buscas online. Entre as solicitações, destaca-se a possibilidade de que a Alphabet, empresa-mãe do Google, seja forçada a desmembrar partes de suas operações, como o navegador Chrome e o sistema operacional Android, que, segundo as autoridades, são utilizados para sustentar um monopólio ilegal. Um juiz já havia determinado que o Google, responsável por processar 90% das buscas na internet americana, estabeleceu um monopólio de forma ilegal.

Entre as medidas que podem ser implementadas, está a possibilidade de dividir a empresa em segmentos distintos, o que incluiria a separação do serviço de busca online. Outra proposta é a exigência de que o Google compartilhe dados que alimentam seu motor de busca com empresas concorrentes, promovendo uma maior transparência no setor. Além disso, o governo sugere que o Google não possa mais pagar para que seu mecanismo de busca seja o padrão em dispositivos, uma prática que, segundo as acusações, prejudica a concorrência.

Também está em discussão a permissão para que sites decidam se desejam ou não que seu conteúdo seja utilizado para o treinamento de inteligência artificial. A vice-presidente de Assuntos Regulatórios do Google manifestou sua preocupação em relação às demandas do Departamento de Justiça, afirmando que elas ultrapassam as questões legais específicas do caso em questão.

Em novembro, o Departamento de Justiça deverá apresentar uma proposta final com soluções para o monopólio do Google, enquanto a empresa terá a oportunidade de apresentar sua própria proposta em dezembro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias