Haddad diz que inflação de setembro é temporária e ligada à seca no Brasil

Ministro da Fazenda enfatizou a importância de o BC agir com prudência, evitando decisões precipitadas que possam ser influenciadas por fatores climáticos sazonais, ressaltando que ‘juros não fazem chover’

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Os setores que mais impactaram esses números foram habitação, com 1,8%, e alimentação e bebidas, que registraram 0,5%



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o aumento da inflação registrado em setembro é uma situação “temporária”, atribuída à seca que afeta diversas regiões do Brasil. Ele enfatizou a importância de o Banco Central agir com prudência, evitando decisões precipitadas que possam ser influenciadas por fatores climáticos sazonais, ressaltando que “juros não fazem chover”. Em setembro, a inflação oficial do Brasil subiu para 0,44%, representando um acréscimo de 0,46 ponto percentual em comparação ao mês anterior. No acumulado do ano, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresenta uma alta de 3,31%, enquanto nos últimos 12 meses, o índice chegou a 4,42%. Os setores que mais impactaram esses números foram habitação, com 1,8%, e alimentação e bebidas, que registraram 0,5%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A energia elétrica residencial se destacou como um dos principais responsáveis pela pressão inflacionária, contribuindo significativamente para os resultados do mês. Haddad também ressaltou que o governo está empenhado em implementar medidas para conter a inflação, buscando selecionar profissionais com experiência técnica para auxiliar nas estratégias de controle. O ministro reiterou a necessidade de um planejamento cuidadoso para enfrentar os desafios econômicos, especialmente em um cenário marcado por variáveis climáticas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos