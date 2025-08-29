Jovem Pan > Notícias > Economia > Governo entrega Orçamento de 2026 com previsão de superávit primário de 0,25% do PIB

Governo entrega Orçamento de 2026 com previsão de superávit primário de 0,25% do PIB

Projeto de Lei Orçamentária considera uma projeção de receita primária total de R$ 3,186 trilhões no próximo ano; já a previsão de receita líquida – livre de transferências – está estimada em R$ 2,577 trilhões

  • 29/08/2025 19h42 - Atualizado em 29/08/2025 19h42
ASSY/Pixabay Notas de R$ 50 em mesa A informação consta na proposta de orçamento (PLOA) de 2026, que será enviada nesta sexta-feira (29) ao Congresso Nacional

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2026, apresentado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, indica um superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) para o governo central no ano que vem, em linha com a meta do novo arcabouço fiscal. Isso equivale a R$ 34,5 bilhões de saldo positivo, já descontando R$ 57,8 bilhões de despesas que ficam fora da meta.

O arcabouço fiscal tem uma margem de tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos. No último relatório Focus, os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central estimaram um rombo primário de 0,60% do PIB no próximo ano, bem maior do que a meta do governo.

O PLOA de 2026 considera uma projeção de receita primária total de R$ 3,186 trilhões no próximo ano. Já a previsão de receita líquida – livre de transferências – está estimada em R$ 2,577 trilhões. As despesas totais devem chegar a R$ 2,601 trilhões no próximo ano. Dessas, R$ 2,374 trilhões são para gastos obrigatórios, e R$ 227,0 bilhões, para despesas discricionárias.

*Com informações do Estadão Conteúdo
