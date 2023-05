Governo estuda aumentar 2,5% do teor obrigatório de etanol na gasolina

Para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ação pode ser tomada para fomentar o mercado do milho

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo Teor obrigatório de etanol na gasolina pode aumentar



O governo federal estuda aumentar 2,5% do teor obrigatório de etanol na gasolina. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 17, pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Caso a medida seja adotada, o porcentual passaria de 27,5% para 30%. “Já está no radar do governo brasileiro, do presidente Lula, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a adição obrigatória de 30% do etanol na gasolina, aumentar em 2,5 pontos porcentuais. Há toda uma conjuntura a ser estudada ainda, mas é uma grande possibilidade”, revelou a imprensa durante o 1º Congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), realizado em Brasília. De acordo com o ministro, a ação pode ser tomada para fomentar o mercado de milho, em meio à queda nos preços do cereal. “Isso consequentemente aumenta consumo de milho para puxar os preços um pouco para cima e garantir estabilidade aos produtores”, explicou Fávaro. “Caso todas essas medidas não se mostrem suficientes na plenitude, o programa de garantia do preço mínimo deve ser ‘startado’ pelo governo federal na medida do possível. Estamos preparados para isso”, acrescentou.