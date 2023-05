Pastor Itamar Paim: Conheça o evangélico que deve assumir a vaga de Dallagnol na Câmara

Cassação do ex-procurador da Lava Jato abriu caminho para que candidato do PL chegue ao Congresso

Reprodução/Instagram/@pr_itamar_paim Itamar Paim, do Partido Liberal, ficará com a cadeira de Deltan Dallagnol na Câmara



A cassação do mandato do ex-procurador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abriu caminho para que o pastor Itamar Paim (PL-PR) possa assumir a vaga como parlamentar na Câmara dos Deputados aos 46 anos. Natural de Paranaguá, o paranaense declarou R$ 300 mil à Justiça Eleitoral e recebeu R$ 450 mil do partido então presidente Jair Bolsonaro (PL) para realizar a campanha eleitoral na qual recebeu 47 mil votos. O pastor, que se declara alinhado ao seu partido e apoiador do ex-presidente, disse que não conhece o deputado federal cassado, mas que enviou mensagem a ele por meio de redes sociais, nas quais também é atuante, inclusive, em função da sua atividade religiosa na 59ª Igreja do Evangelho Quadrangular, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). “Não esperava que acontecesse dessa forma. Fui às redes socais dele e manifestei a minha solidariedade. Ele não me retornou. Agora, [na Câmara] pretendo seguir a linha do partido na Oposição por aquilo que acreditamos. Foi por isso que me filiei ao PL”, avaliou.