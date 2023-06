INSS inicia pagamento da segunda parcela do 13º salário; confira o calendário

Primeiros beneficiários a receber o benefício serão os que ganham um salário mínimo; quem recebe até o teto previdenciário será pago até 7 de julho

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou nesta segunda-feira, 26, o pagamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e demais beneficiários, além dos benefícios regulares. Os valores poderão ser consultados no aplicativo ou site “Meu INSS” com CPF e senha. Segundo a Previdência Social, o pagamento dos valores seguirá o calendário de pagamentos das aposentadorias neste ano. Os primeiros beneficiários que receberão o décimo terceiro serão os que ganham um salário mínimo. A ordem de pagamento será feita de acordo com o número final do cartão. Quem recebe do mínimo ao teto do INSS – R$ 7.507,49 – receberá o pagamento de 1 a 7 de junho. Para os que recebem do piso ao teto previdenciário, serão pagos os valores de 3 a 7 de julho. Confira o calendário abaixo: