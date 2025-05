Governo fará busca ativa a atingidos por descontos do INSS que não entrarem em contato, informa Wolney Queiroz 

Ministro da Previdência explicou que estratégia utilizará o ‘porta a porta’ com visitas a domicílios por conta da existência de comunidades afastadas que podem ter sido vítimas e não se manifestaram

Jefferson Rudy/Agência Senado O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz



O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse que a estratégia montada pelo governo federal para verificar o número exato de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vítimas de descontos indevidos inclui uma busca ativa com visitas a domicílios. “Vamos verificar quais não entram em contato e ir no porta a porta. Porque há, por exemplo, aqueles que vivem em comunidades ribeirinhas”, afirmou o ministro. Até o momento, cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas foram notificados a se manifestarem se descontos em suas folhas de pagamento foram previamente autorizados. Outros 27 milhões foram notificados de que não tiveram descontos. Além de atendimentos por telefone e presenciais em cerca de 800 agências do INSS, os aposentados e pensionistas notificados começarão a ser atendidos por agências dos Correios a partir da sexta-feira (30).

Ainda nesta quinta, o Governo Federal informou a intenção de devolver os valores que foram descontados de forma indevida de aposentados e pensionistas do INSS antes do dia 31 de dezembro deste ano. O tema foi tratado pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, entrevistado do programa Bom Dia, Ministro. “O presidente (Lula) pediu para que a gente fosse rápido, que a gente fosse implacável na busca dos culpados, para a responsabilização daqueles culpados, me pediu acolhimento, cuidado com os aposentados, para que nenhum deles fique no prejuízo. E ele sabe a importância desse dinheiro, de quem foi subtraído, para que esse dinheiro possa voltar”, afirmou.

