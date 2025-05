INSS define novas regras para desbloqueio de crédito consignado

Portaria conjunta estabelece que benefícios bloqueados para empréstimo poderão ser desbloqueados após 90 dias da concessão ou 60 dias da alteração do local de pagamento

Divulgação/Gov.br Todas as solicitações de bloqueio e desbloqueio deverão ser feitas exclusivamente através do aplicativo Meu INSS



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou na última terça-feira (26) uma série de novos procedimentos destinados a aprimorar o processo de bloqueio e desbloqueio de empréstimos consignados. Essas mudanças visam oferecer maior segurança e eficiência para os beneficiários. A partir de agora, aqueles que tiverem seus benefícios bloqueados no momento da concessão poderão solicitar o desbloqueio por um período de 90 dias. Alternativamente, o desbloqueio também poderá ser solicitado após a alteração do local de pagamento, sendo que, neste caso, o procedimento poderá ser realizado em até 60 dias a partir da data da alteração.

Para facilitar e assegurar o processo, todas as solicitações de bloqueio e desbloqueio deverão ser feitas exclusivamente através do aplicativo Meu INSS. O instituto implementou verificações de vivacidade, que incluem tecnologias de reconhecimento facial e comparação de imagens com os registros disponíveis nos bancos de dados do governo. Este método visa garantir que o solicitante é, de fato, o beneficiário legítimo. Uma vez comprovada a vivacidade, o procedimento poderá ser concluído de forma segura.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das novas medidas de segurança, o INSS também informou que os pedidos de bloqueio e desbloqueio que estavam pendentes antes da implementação da biometria serão processados em lote. Para isso, os usuários serão orientados a realizar a validação biométrica por meio da plataforma Meu INSS. Esta etapa é crucial para assegurar que todos os beneficiários tenham seus pedidos processados de maneira eficiente e segura.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA