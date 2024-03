Governo federal antecipa pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do INSS

Decreto foi assinado pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira; objetivo do Palácio do Planalto é estimular a economia do país

Agência Brasil/Marcello Casal Pagamento do 13º será realizado em duas parcelas: a primeira em abril, e a segunda, em maio



O calendário de pagamentos do 13º de aposentados e pensionistas do INSS foi antecipado pelo governo federal por meio de um decreto assinado recentemente. A medida, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (13), tem como objetivo estimular a economia do país, que apresentou um crescimento estagnado no segundo semestre do ano passado. De acordo com o decreto, o pagamento do 13º será realizado em duas parcelas: a primeira em abril, e a segunda, em maio. Vale ressaltar que, tradicionalmente, os pagamentos eram efetuados no segundo semestre de cada ano, nos meses de agosto e novembro. Os beneficiários que terão direito aos valores são aqueles que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão ao longo do ano de 2024. A antecipação do calendário visa proporcionar um alívio financeiro para esses segurados em um momento considerado crucial pelo Palácio do Planalto, com as últimas pesquisas de opinião indicando queda da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA