Governo federal anuncia pagamento de duas parcelas do salário mínimo para trabalhadores do Rio Grande do Sul

Medida vai beneficiar mais de 430 ml pessoas entre funcionários CLTs, domésticos, estagiários e pescadores artesanais; governador Eduardo Leite não participou do evento em Arroio do Meio

Ricardo Stuckert/PR Lula visita estragos causados pelas eechentes no bairro Navegantes. em Arroio do Meio



O governo federal anunciou nesta quinta-feira (5) o pagamento de duas parcelas do salário mínimo para mais de 434 mil trabalhadores afetados pela catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul. Em contrapartida, exige a manutenção do emprego por mais dois meses. O governador Eduardo Leite não esteve presente na cerimônia, realizada em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Os beneficiados incluem trabalhadores CLTs, domésticos, estagiários e pescadores artesanais, totalizando 434.253 pessoas. “Vamos oferecer duas parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais do Estado do Rio Grande do Sul. Não simplesmente nos municípios em calamidade, os municípios em situação de emergência, desde que esteja atingido pela mancha da inundação”, explicou ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Durante o evento, a ministra da Saúde agradeceu o apoio dos deputados federais e destacou a agilidade na liberação dos valores. Nísia tem sido criticada por falta de diálogo político.

Lula anunciou novas linhas de financiamento para empresas, ampliação do crédito rural e desconto de 15% em produtos da linha branca para o Estado. O objetivo é facilitar o acesso ao crédito para produtores rurais pelo Pronaf e Pronamp. Além disso, foi disponibilizada uma nova linha de crédito de até R$ 1,5 bilhão para a reconstrução do estado. A medida visa auxiliar na recuperação do Rio Grande do Sul, com recursos provenientes da Finep e operadores locais como cooperativas de crédito, Banrisul e BRDE.

