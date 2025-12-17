Governo lança linha de crédito para compra de caminhões

Medida vale tanto para transportadores autônomos como para pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e pessoas jurídicas do setor do transporte rodoviário de cargas

Freepik Os recursos serão repassados pelo Ministério da Fazenda ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)



O governo anunciou nesta quarta-feira (17) a crianção de uma nova linha de crédito que disponibiliza até R$ 6 bilhões para caminhoneiros e empresas de setor por meio de medida provisória. O objetivo é auxiliar a compra de caminhões novos e semi-novos. Os recursos serão repassados pelo Ministério da Fazenda ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A medida vale tanto para transportadores autônomos como para pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e pessoas jurídicas do setor do transporte rodoviário de cargas.

Os financiamentos deveram atender a critérios mínimos de conteúdo nacional e sustentabilidade ambiental, social e econômica, definidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Industria, Comercio e Serviços (MDIC). A MP também permite a liquidação de financiamento contraídos no Plano Safra 2024/2025, contemplando o período de 1º de julho de 2024 e 30 de junho de 2025.